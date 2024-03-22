Суд решил судьбу Соликамского магниевого завода Суд взыскал в пользу государства акции инвесторов Соликамского магниевого завода

Фото: Игорь Катаев/ ИТАР-ТАСС

Соликамский магниевый завод

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск регионального прокурора о взыскании в пользу государства 10,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), сообщает пресс-служба суда. Речь идет о более чем 2 тысячах частных акционеров.

Сегодня судом объявлена резолютивная часть решения, требования Прокурора Пермского края удовлетворены в полном объеме, — говорится в сообщении.

В октябре 2022 года Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Пермского края. Надзорное ведомство попросило истребовать в пользу государства 89,5% акций АО «Соликамский магниевый завод», принадлежащих четырём акционерам-физлицам. По мнению Генпрокуратуры, приватизация предприятия в 1992–1996 годах была проведена с нарушением действующего на тот момент законодательства. Суд требования удовлетворил.

В декабре 2023 года правительство распорядилось о передаче «Росатому» 89,5% акций. В апреле состоится внеочередное собрание акционеров Соликамского магниевого завода, на котором обсудят новый состав директоров компании.

Ранее стало известно, что Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) перешел в собственность России, соответствующая запись 13 марта появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Владельцем 100% уставного капитала базового предприятия группы ЧЭМК стало Росимущество.