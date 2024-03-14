Челябинский электрометаллургический комбинат перешел в собственность России

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) перешел в собственность России, соответствующая запись 13 марта появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Владельцем 100% уставного капитала базового предприятия группы ЧЭМК стало Росимущество.

Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, который выступает от имени участника/учредителя — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, — указано в ЕГРЮЛ.

Уставной капитал ЧЭМК составляет 11,911 млрд рублей. 26 февраля акции ЧЭМК, а также Серовского завода ферросплавов и АО «Кузнецкие ферросплавы» были переданы в собственность государства. В середине февраля президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о переносе металлургического производства ЧЭМК за пределы Челябинска, по поручению главы государства 22 февраля комбинат начал остановку электродного производства. Сейчас идет подготовка к переносу ферросплавного производства.

5 марта основатели группы ЧЭМК супруги Юрий и Людмила Антиповы подали апелляцию на решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче трех предприятий государству. Перед этим инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры РФ, представители которой утверждали, что активы заводов были выведены за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам. Сторона гособвинения подчеркивала, что приватизация проводилась незаконно, поскольку решение об этом должно было принимать правительство РФ.