В Дагестане суд арестовал местного чиновника за взятку

https://static.news.ru/photo/ed5b6afc-5e4f-11eb-9083-fa163e074e61_660.jpg Фото: dagestan.sledcom.ru

В Дагестане суд арестовал на два месяца заместителя начальника отдела первого управления Федерального казначейства по республике Магомеда Ашаханова. Ранее он был задержан с поличным за получение взятки.

Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела № 1 города Махачкалы УФК РФ по РД Магомеду Ашаханову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б, «в» части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере), сроком на два месяца, до 22 марта включительно, — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

О задержании Ашаханова стало известно 22 января. Сотрудники УФСБ России по Дагестану задержали чиновника с поличным в его служебном кабинете после получения взятки в размере 280 тысяч рублей. Деньги он получил от руководителя подрядной организации, с которой ранее был заключён муниципальный контракт.

Как сообщал NEWS.ru, полиция задержала в Махачкале 19-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве бойца ММА Керима Хайруллаева во время массовой драки, произошедшей 6 января недалеко от столицы Дагестана.