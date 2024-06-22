Суд арестовал мужчину, который вывесил ребенка из окна 13-го этажа В Петербурге арестован отчим, едва не выкинувший двухлетнего ребенка из окна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Невский районный суд принял решение об аресте 36-летнего жителя Санкт-Петербурга, который в пылу ссоры свесил за пределы окна двухлетнюю дочь своей сожительницы, сообщается в Telegram-канале пресс-службы объединенных судов Северной столицы. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство малолетнего ребенка.

В материалах дела указано, что 15 июня подозреваемый, находясь в квартире дома на улице Белышева, схватил девочку за обе ноги и высунул из окна вниз головой. Мать ребенка долгое время уговаривала мужчину не совершать убийство. Сначала злоумышленник согласился, однако через некоторое время повторил опасный поступок. В итоге подозреваемого арестовали на два месяца, в СИЗО он пробудет до 19 августа.

По данным портала «78», мужчина является гражданином Белоруссии, он не раз избивал как женщину, так и ребенка. Известно, что пострадавшая поступила в больницу с множественными гематомами, сотрясением и травмой глаза. У девочки также обнаружили ушибы по всему телу.

В Балашихе ребенок несколько раз выходил на карниз окна 11-го этажа, пока его мать спала. Соседи семьи считают, что она находилась в алкогольном опьянении. Взаимоотношениями в семье уже заинтересовались органы опеки.