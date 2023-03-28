Суд арестовал часть акций Калининградского морского торгового порта

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Калининградский морской торговый порт

Суд арестовал акции Калининградского морского торгового порта, сообщает «МК в Калининграде». По данным Генеральной прокуратуры, над ним установила контроль группа лиц, в которую входит иностранный инвестор. Речь идет о бизнесмене Дмитрие Пуриме и «Орнето партерз ЛП», которым принадлежат акции АО «КМТП» в размере 3,5 тысячи и 43 тысячи штук соответственно.

В Генпрокуратуре считают, что Пурим и «Орнето партерз ЛП» приобрели ценные бумаги Калининградского морского торгового порта с нарушением федерального законодательства без согласования с правительственной комиссией. Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил ходатайство контрольного органа и арестовал их активы. Также ведомство запретило управлению порта принимать решение о выплате дивидендов.

Пурим заявил, что намерен избежать взыскания акций в Росимущество и предложил вернуть их прежнему владельцу — ООО «Коксохимтранс».

Ранее сообщалось, что пять контейнеров индийской компании Jindal Stainless, отправленных в феврале 2022 года в Россию, застряли в порту бельгийского Антверпена из-за санкций Евросоюза. Груз содержит в себе около 100 метрических тонн нержавеющей стали.