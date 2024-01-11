Студента обвиняют в домогательствах к ребенку во время репетиции спектакля РЕН ТВ: полиция ищет студента из Орехово-Зуево, который домогался школьника

В Орехово-Зуево мать девятилетнего мальчика заявила в полицию о домогательствах к сыну со стороны студента университета, который совращал ребенка во время репетиции спектакля, передает РЕН ТВ. По словам женщины, злоумышленник и пострадавший школьник были задействованы в постановке, репетиция которой проходила в местном КДЦ.

Сообщается, что репетиция проходила в КДЦ «Зимний театр». 24 декабря молодой человек и ребенок остались в гримерке вдвоем, тогда студент совершил в отношении школьника действия сексуального характера. Мальчик рассказал о случившемся родителям, когда вернулся домой.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Стражам порядка удалось оперативно установить личность обвиняемого, им оказался учащийся второго курса Государственного гуманитарно-технологического университета Орехово-Зуево, его разыскивают.

Ранее отец 12-летней школьницы обратился в полицию с заявлением о домогательствах к его дочери со стороны мужчины в столичном аквапарке «Мореон». Пострадавшая рассказала родителю, что незнакомый мужчина приставал к ней и трогал за ноги, пока она купалась. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 34-летний мужчина, который приехал в Россию в сентябре из Центральной Азии.