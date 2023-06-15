Строительный кран рухнул и убил жительницу Новосибирска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске на стройке жилого комплекса «Европейский берег» рухнул строительный кран. В результате произошедшего скончалась 57-летняя местная крановщица, сообщает в Telegram пресс-служба управления СК по Новосибирской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело на предмет нарушения правил безопасности. В Сети появились кадры с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при падении крана. <...> Утром 15 июня на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе произошло обрушение грузоподъемного крана вместе с крановщицей. В результате полученных травм женщина скончалась на месте, — говорится в сообщении СК.

Как рассказали в МВД по Новосибирской области, строительный кран рухнул на припаркованные поблизости автомобили. В результате происшествия суммарно пострадали восемь автомобилей, уточнили в ведомстве.

Ранее в Марий Эл на стройплощадке жилого дома упал подъемный кран с рабочим внутри. В результате 49-летний мужчина погиб. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.