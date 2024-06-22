Стриптизер четыре часа выбивал из жены признание в неверности РЕН ТВ: житель Абакана четыре часа кулаками выбивал из жены признание в измене

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Житель Абакана заподозрил супруну в неверности из-за того, что она «без спроса» отправилась отдыхать в ночной клуб, сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, работающий стриптизером муж четыре часа избивал женщину, заставляя сознаться в изменах.

За несколько часов до этого пара отдыхала вместе в компании друзей. Но в какой-то момент девушка с подругами отправилась в другое заведение. После супруг отправился за ней и высказал претензии, что жена не «отпросилась» у него. Чтобы не усугублять скандал девушка отправилась домой и легла спать.

Я только глаза открываю, я лежу на полу. Он пытался выбить из меня признания, ради кого я туда приехала, с кем я там собиралась спать и, может, я уже что-то уже сделала там такое, — сообщила пострадавшая.

Она добавила, что супруг на протяжении четырех часов избивал ее и угрожал убийством. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и многочисленные телесные повреждения. Мужчина уже нанял адвоката и отрицает вину в произошедшем.

Ранее молодой человек из Орска подговорил друга на «Ладе» сбить его бывшую девушку и ее нового парня. Инцидент произошел во дворе дома. Мужчины сцепились в борьбе, и напавший начал звать на помощь «рыжего». Тот на машине снес сначала девушку, а затем и ее нового возлюбленного. За рулем автомобиля был 37-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина приревновал бывшую к новому парню и подговорил приятеля на преступление. Авторы публикации отметили, что против водителя «Лады» завели уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц.