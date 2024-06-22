Друг ревнивца из Орска влетел на машине в его драку SHOT: житель Орска попросил друга сбить его бывшую с новым парнем машиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек из Орска подговорил друга на «Ладе» сбить его бывшую девушку и ее нового парня, информирует Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел во дворе дома. Сам виновник случившегося перед этим набросился на пару. В Сети появились кадры схватки двух парней, одного из которых сбивает автомобиль.

Девушка вместе с бойфрендом вышли на улицу, когда на них набросился бывший молодой человек. Мужчины сцепились в борьбе, и напавший начал звать на помощь «рыжего». Тот на машине снес сначала девушку, а затем и ее нового возлюбленного. За рулем автомобиля был 37-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина приревновал бывшую к новому парню и подговорил приятеля на преступление. Авторы публикации отметили, что против водителя «Лады» завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

Ревнивец из Прокопьевска ранее открыл огонь из самодельного оружия по мужчине, которого заподозрил в отношениях со своей женой. Местный житель произвел несколько выстрелов в «любовника» за рулем автомобиля, где ехала его супруга.