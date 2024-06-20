Ревнивец стрелял в мужчину, которого заподозрил в отношениях с женой В Кузбассе мужчина стрелял в водителя из ревности к супруге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В городе Прокопьевске местный житель несколько раз выстрелил в водителя автомобиля из самодельного оружия, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Он предположил, что жена изменяет ему с этим человеком.

18 июня фигурант <...> догнал на автомобиле транспортное средство, в котором передвигалась его супруга, и произвел несколько выстрелов из самодельного огнестрельного оружия в водителя автомобиля, с которым, по его мнению, у женщины сложились близкие отношения, причинив ему огнестрельные ранения различных частей тела, — рассказали в Следкоме.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но его задержали по горячим следам. Потерпевшего с ранениями доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что другой житель Прокопьевска предстанет перед судом после того, как при помощи канистры бензина сжег машину Toyota Caldina, которая принадлежала его бывшей девушке. По данным правоохранителей, транспортное средство было полностью уничтожено огнем, а сумма ущерба составила 750 тысяч рублей. Согласно собранным сведениям, перед инцидентом 34-летняя девушка выгнала местного жителя и заявила, что больше не желает встречаться с ним. После местный житель приобрел на заправочной станции канистру бензина и облил им иномарку экс-возлюбленной.