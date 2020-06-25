Странное пятно на озере Умбозеро стало постепенно светлеть

https://static.news.ru/photo/837b7068-b71b-11ea-b86b-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/profile.php?id=100022318115083

Пятно бирюзового цвета на озере Умбозеро в Мурманской области стало приобретать естественный окрас. Оно постепенно светлеет.

Цветность воды на озере Умбозеро приближается к естественному окрасу, — об этом заявил источник в экстренных службах региона журналистам РИА Новости.

Он рассказал, что за прошедшие сутки воду с истока реки Умба несколько раз проверяли на загрязняющие вещества. Анализ также был взят непосредственно перед подачей воды потребителям в районе водозабора.

Росприроднадзор сообщил, что в пробах нет превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Пробы воды начали отбирать с 16 июня, на водохозяйственных системах кировского филиала АО «Апатит» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» было взято 14 проб, выше по течению реки Вуоннемйок забрали пять проб, из ближайших водных объектов — 13, три пробы — около моста через реку Вуоннемйок. Общее число проб составило 35.

Предположительным источником загрязнения является заброшенная шахта ЗАО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат». Предприятие признано банкротом.

Пятно площадью более 250 квадратных метров образовалось на поверхности озера на прошлой неделе. Вода мутно-бирюзового цвета поступала в озеро по водотокам с западной стороны. Когда специалисты взяли первые пробы в акватории реки Вуоннемйок, то оказалось, что концентрация алюминия превышена в 67 раз, а железа — в три раза.

NEWS.ru писал, что после обнаружения пятна на Умбозере было проверено два предприятия на предмет повреждений и утечек технической воды.

Умбозеро — самое глубокое озеро на Кольском полуострове. Местами его глубина достигает 115 метров. С севера в него впадают реки Чуда и Сура, с востока — Кица, на юге из озера вытекает река Умба.