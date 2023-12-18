Стихийный скотомогильник из 40 коровьих туш обнаружили под Красноярском

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Стихийный скотомогильник обнаружили неподалеку от села Малая Минуса Красноярского края, сообщает Telegram-канал Mash. Местные жители опасаются, что трупный яд может отравить землю, воду и привлечь хищников.

Неустановленные лица свезли не менее 40 коровьих туш в поле, сложив их на покрышки. Территория, где устроили скотомогильник, никак не огорожена. Местные фермеры утверждают, что трупы хотели сжечь, но по какой-то причине оставили гнить. В связи с этим по округе распространился смрад.

По оценке канала, на запах могут выйти волки и медведи, что повышает риски встречи с хищниками лицом к лицу. Кроме того, может распространиться инфекция — недавно в Малой Минусе произошла вспышка узелкового дерматита, который передается скоту через комариные укусы. Если мертвые коровы были заражены, то это может обернуться локальной эпидемией. Активисты Народного фронта направили запросы в прокуратуру и Службу по ветеринарному надзору Красноярского края с просьбой провести проверку.

Ранее врач Владимир Болибок рассказал о причинах распространения сибирской язвы в российских регионах. По его словам, в основном это происходит из-за человеческой жадности. Недобросовестные хозяева скота, понимая, что животное заболело, забивают его и пытаются утилизировать, вместо того чтобы обратиться к ветеринару.