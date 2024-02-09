Стая бродячих собак повалила на землю и едва не загрызла девочку В Иркутской области стая бродячих собак напала на ребенка

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Иркутской области стая бродячих собак набросилась на девочку, сообщает Telegram-канал «112». На помощь ребенку вовремя подоспела случайная прохожая, которая отогнала животных.

По данным канала, инцидент произошел накануне вечером в городе Усть-Кут. Судя по кадрам, которые запечатлели камеры наружного видеонаблюдения, собаки окружили девочку около дома и стали набрасываться. В какой-то момент она упала и оказалась полностью беззащитна. На ситуацию своевременно отреагировала оказавшаяся неподалеку женщина, которая разогнала стаю. После этого потерпевшая убежала.

Полиция и прокуратура города начали проверку. В правоохранительные органы заявление о происшествии не поступало, в больницу также никто не обращался. В настоящий момент ведется поиск пострадавшей.

Ранее в Городце Нижегородской области стая бездомных собак загнала ребенка на козырек подъезда многоэтажного дома. Утверждается, что мальчик забрался повыше, спасаясь от животных, и оставался на козырьке, пока его не забрал кто-то из взрослых. Следственный комитет начали проверку в связи с инцидентом после появления информации о происшествии в социальных сетях, будет дана оценка действиям муниципальных должностных лиц.