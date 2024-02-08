Стая бездомных собак загнала ребенка на козырек подъезда СКР Нижегородской области проводит проверку после нападения собак на ребенка

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Следователи СК проверяют информацию о стае собак, загнавшей ребенка на козырек подъезда в Городце Нижегородской области. В соцсетях утверждалось, что мальчик забрался повыше, спасаясь от бездомных псов, и сидел там, пока его не забрал кто-то из взрослых.

В соцмедиа выявлена публикация о нападении стаи собак на ребенка, который, спасаясь от них, забрался на козырек подъезда многоэтажного дома. Следователи СК организовали проведение процессуальной проверки, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что выясняются все обстоятельства произошедшего. В частности, будет дана оценка действиям или бездействию муниципальных должностных лиц.

Ранее стая бездомных собак загрызла мужчину в Хабаровске. Животные напали на прохожего, окружили и не подпускали людей, которые пытались ему помочь.

Для решения проблемы бездомных собак депутат Госдумы Николай Валуев предложил возродить советскую систему их безвозвратного отлова. Он объяснил, что усилия зоорадикалов превратили российские города в законную среду обитания бродячих животных, которые все чаще нападают на людей.

Он пояснил, что во многих странах нельзя встретить на улице безнадзорных животных, которые сбежали от хозяев и расплодились. По словам Валуева, там их отлавливают и отправляют на временное содержание в приют, где они находятся определенное время, пока не найдутся хозяева или готовые их забрать граждане. Если этого не произошло, животное устраняется. Законодатель считает это оптимальной системой, аналог которой работал и в Советском Союзе.