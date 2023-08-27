Стая бродячих собак накинулась на ребенка в Махачкале и попала на видео

Фото: Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

Стая бродячих собак напала на ребенка в Махачкале, сообщает РЕН ТВ. Очевидцы поделились в Сети роликом, в котором записано происшествие.

На кадрах видно, как испуганный мальчик с криками убегает от десяти собак, окруживших его. Ребенок спасается благодаря смекалке — он забежал в море, а собаки в воду не полезли. По предварительным данным, инцидент произошел в Редукторном микрорайоне города. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

В Ставропольском крае ранее ребенок из-за двух бродячих собак оказался в ловушке на детской горке. Инцидент произошел в одном из дворов в центре Михайловска в жилищном комплексе «Вершина». На опубликованных кадрах мальчик стоит на горке, у подножья которой лают собаки. Бродячие животные пытаются достать ребенка, который перебирается с одной стороны горки на другую. На видео также можно услышать, что несовершеннолетний кричит от страха.

Ранее сообщалось, что стая бродячих собак напала на жителя Магадана, мужчина скончался в реанимации. По данным регионального управления Следственного комитета РФ, инцидент произошел ночью во дворе жилого дома, расположенного у площади Горького.