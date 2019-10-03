Житель Ставропольского края одним из первых получит штраф после пожара на балконе, возникшего из-за курения. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, накануне возник пожар на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.
В МЧС рассказали, что в связи с изменениями правил противопожарного режима мужчине грозит административная ответственность.
News.ru писал, что 1 октября вступили в силу новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить.
Ранее в МЧС сообщили, что обновлённые правила не направлены на борьбу с курильщиками, а призваны повысить «культуру безопасности». По статистике, более 2 тысяч пожаров в 2018-м произошли на балконах.
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