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Преподаватель медицинской биологии из США Майкл Луис Уоттс заявил, что «обычная жизнь», которую он увидел в Крыму, стала для него открытием, так как полуостров в западных странах преподносят как милитаризированную территорию. Он прибыл в Крым в составе иностранной делегации, состоящей из граждан Норвегии, Голландии, США и Германии.

Для меня визит в Крым — это определённое открытие. Везде, где мы побывали, мы увидели обычную жизнь. Это совершенно не милитаризированная республика, в том ключе, как её пытаются описать у...