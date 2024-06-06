Стало известно, в каком состоянии находился кемеровский трамвай перед ДТП Администрация Кемерово: все трамваи выпускаются на линию в исправном состоянии

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Столкновение трамваев в Кемерове

В администрации Кемерово заявили NEWS.ru, что все трамваи выпускаются на линию в исправном состоянии. Там отметили, что трамвай, попавший в ДТП, в котором пострадало более 100 человек, также находился в рабочем состоянии. По данным администрации, девушка-водитель приняла трамвайный вагон без замечаний.

Все трамвайные вагоны выпускаются на линию только в исправном состоянии. Вагон с бортовым номером 211 вышел на линию в исправном состоянии. Это произошло в 05:58 06 июня. Водитель приняла трамвайный вагон без замечаний. Трамвай совершал уже второй по счету рейс, когда произошла авария, — рассказали в администрации.

Там уточнили, что трамвай был выпущен в 2012 году, в апреле 2024 года прошел государственный технический осмотр, а 2 июня — плановое ТО. В администрации добавили, что причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время определением причин аварии продолжают заниматься, в том числе, правоохранительные органы. Всем пострадавшим в ДТП с трамваями на Логовом шоссе окажут помощь, — подчеркнули в администрации.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что машинистку разбившегося в аварии трамвая в Кемерово нужно наградить после того, как будет проведено расследование и определится причина трагедии. Парламентарий отметил, что девушка должна стать примером для многих.