Стало известно об увеличении числа пострадавших в Сергиевом Посаде «112»: число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 82 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде увеличилось до 82 человек, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС России, они разбирают завалы с помощью спецтехники.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел в минувшую среду, 9 августа. В результате происшествия повреждения получили свыше 110 строений, информация по пострадавшим продолжает уточняться. Точная причина взрыва остается неизвестной, однако предполагается, что он связан с нарушением технологического процесса.

Представители Следственного комитета России ранее сообщили о задержании технического директора компании «Пиро-Росс», на складе которой произошел инцидент. В самой компании также прошли обыски, 34 человека были вызваны на допрос. Следствию предстоит дать оценку законности хранения пиротехнических изделий в ангаре, расположенном на территории Загорского оптико-механического завода.

По официальным данным СК РФ, после происшествия за помощью к врачам обратились более 60 человек, девять человек числятся пропавшими без вести.