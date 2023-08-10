Техдиректор «Пиро-Росс» задержан по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Фото: СК РФ

Задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», на складе которой 9 августа произошел взрыв в Сергиевом Посаде, сообщили в Telegram-канале СК. В компании прошли обыски, в качестве свидетелей допрошены 34 человека. Следствию предстоит дать оценку законности хранения пиротехники в ангаре на территории завода.

Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», — говорится в сообщении СК России.

Количество пострадавших устанавливается, отметили в ведомстве. По данным следствия, к настоящему моменту известно, что за медпомощью обратились более 60 человек, девять числятся пропавшими без вести, одна женщина скончалась в больнице.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. С целью установления причин ЧП назначены взрывотехническая, взрывотехнологическая и баллистическая экспертизы, а также 60 судебно-медицинских экспертиз.

По факту взрыва на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее в Минздраве Подмосковья сообщили, что после взрыва на складе в Сергиевом Посаде медицинскую помощь оказали 71 пострадавшему. По данным ведомства, 11 человек находятся под стационарным наблюдением врачей, их состояние оценивается как средней степени тяжести, при этом три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Двух пациентов при этом перевели на лечение в федеральные клиники.