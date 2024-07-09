Стало известно об уничтожении спутниковой станции ВСУ в Запорожье МО: в Запорожской области уничтожили роботизированную платформу и Starlink ВСУ

Фото: МО РФ

Крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны России. Они запустили к месту разведанной цели в посадке дрон с подвешенным к нему осколочно-фугасным боеприпасом.

В результате точных попаданий была уничтожена роботизированная платформа противника и антенна комплекса Starlink, — сообщили в МО РФ.

Как сообщалось ранее, операторы комплекса радиоразведки «Торн» российской группировки войск «Север» в режиме реального времени начали перехватывать радиопереговоры иностранных наемников ВСУ и выяснили, что они открыто кричат в радиоэфире о своих потерях и срочной эвакуации раненых. Они также требуют прислать подкрепление из «опытных и нормальных» людей.

Российские военные 8 июля уничтожили пусковые установки HIMARS, которые использовались ВСУ для нанесения ударов по Севастополю 23 июня, сообщило Министерство обороны. В результате удара были уничтожены три пусковые установки ракетно-артиллерийского комплекса M142 HIMARS с ракетами ATACMS, а также до 10 иностранных специалистов, работавших с американскими установками.