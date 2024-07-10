Стало известно об отступлении элитной бригады ВСУ без приказа Меркурис: элитная бригада ВСУ «Магура» начала отступление без приказа

Фото: МО Украины

Элитная 47-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины («Магура») начала несанкционированное отступление с передовой, заявил в своем YouTube-канале британский военный эксперт Александр Меркурис. По его словам, большинство военнослужащих подразделения «мертвы или ранены» либо деморализованы и измотаны.

Я говорил в программе за программой, что военная ситуация на Украине становится катастрофической. <...> Сейчас мы начинаем получать сообщения о том, что 47-я механизированная бригада не только начинает терять позиции, это происходит уже давно, но и что ее солдаты начинают несанкционированные отступления, — рассказал эксперт.

Ранее украинский генерал в отставке Игорь Романенко заявил, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины есть более серьезная проблема, чем нехватка поставок западной техники. По его словам, гораздо важнее, что у ВСУ нет необходимого числа солдат для сдерживания российского наступления. При этом ситуация усугубляется «мизерным» числом подготовленных военных, добавил он.

До этого в Минобороны России сообщили, что за неделю подразделения Южной группировки войск ВС РФ взяли населенный пункт Спорное и район Новый города Часова Яра. Потери ВСУ при этом достигли 3845 военнослужащих.