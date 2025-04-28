Стало известно об аресте замруководителя фонда капремонта Курской области Хинштейн: замруководителя фонда капремонта Курской области Минакову арестовали

Правоохранители арестовали заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову, заявил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании регионального правительства. Ее подозревают в посредничестве при передаче взятки, чиновницу уже отстранили от должности, передает РИА Новости.

Накануне, на прошлой неделе, <…> уже арестована замруководителя фонда капитального ремонта Курской области Минакова Ольга Викторовна, — сказал он.

Ранее стало известно, что бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, давший показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова, был задержан сотрудниками полиции в рамках расследования дела о хищении выделенных средств, которые должны были быть потрачены на возведение фортификационных сооружений на российско-украинской границе. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

До этого Александр Хинштейн отмечал, что враги государства находятся не только по ту сторону фронта, комментируя арест бывшего руководителя субъекта. По мнению врио губернатора Курской области, подобные личности занимаются подрывом страны изнутри, что особенно опасно в оборонной сфере.