Давшего показания на экс-главу Курской области бывшего депутата задержали Полиция задержала давшего показания на Смирнова экс-депутата Васильева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, ранее давший показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова, был задержан сотрудниками полиции в рамках расследования дела о хищении выделенных средств, которые должны были быть потрачены на возведение фортификационных сооружений на российско-украинской границе, передает ТАСС. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

Васильев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В понедельник (21 апреля. — NEWS.ru) следствие планирует обратиться в суд для избрания ему меры пресечения, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что враги государства находятся не только по ту сторону фронта, комментируя арест бывшего руководителя субъекта. По его мнению, подобные личности занимаются подрывом страны изнутри, что особенно опасно в оборонной сфере.

Российский телеведущий Владимир Соловьев и вовсе считает, что Смирнов должен быть осужден за государственную измену. Он заявил, что экс-губернатор Курской области «воровал средства», на которые должны были строиться сооружения для защиты страны. Также он призвал предать суду «информационную сволочь», которая обслуживает бывшего управленца.