Стало известно о задержании главы академии милиции в Петербурге В Петербурге директора академии милиции заподозрили в хранении частей оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала директора городской академии милиции имени Щелкова по подозрению в хранении частей оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отмечается, что незаконные предметы обнаружила служебная собака, передает РИА Новости.

В сообщении ведомства говорится, что правоохранители пришли в учебное заведение после случая, когда в автобусе была обнаружена 18-летняя пассажирка в форменной одежде академии милиции, которая находилась под действием наркотических веществ. В процессе расследования выяснилось, что в употребление наркотиков могут быть вовлечены другие учащиеся, в связи с чем сотрудники полиции посетили колледж и, в частности, провели соответствующие тесты со студентами.

Отмечается, что полицейские с собакой осмотрели административные помещения учебного заведения. Для прохождения тестов с учащимися была использована передвижная лаборатория.

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