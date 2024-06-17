Главу филиала РЖД арестовали по делу о взятке Главу Восточно-Сибирской железной дороги арестовали по обвинению во взятке

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Начальник Восточно-Сибирской железной дороги взят под арест по делу о крупной взятке, сообщили в Свердловском районном суде Иркутска. Имя обвиняемого не уточняется. По данным РЖД, этим подразделением с 2021 года руководит Вадим Владимиров.

14.06.2024 судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия, обвиняемому В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 11 августа 2024 года включительно, — говорится в сообщении.

Руководителя ВСЖД обвиняют в получении взятки через посредников, покровительстве по службе и действии или бездействии в пользу взяткодателей. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора арестован на два месяца по подозрению в получении взятки. В феврале 2024 года он и двое его подчиненных получили через посредника 100 тысяч рублей.

До этого бывшего замначальника полиции краевого ГУ МВД России Михаила Привалихина приговорили к 12 годам лишения свободы за коррупцию. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также он лишен звания подполковника полиции и приговорен к уплате штрафа в 24 млн рублей.