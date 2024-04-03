Стало известно о задержании директора филиала «Россетей» в Дагестане РИА Новости: в Дагестане задержали директора филиала «Россетей» Мухумаева

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным агентства, это произошло после обыска в его компании.

Магомедхабиб Мухумаев задержан по итогам обыска, который провели полицейские в «Дагэнерго», — сказал собеседник агентства.

Ранее РИА Новости стало известно от двух источников о проведении обыска в здании «Дагэнерго». Один из них рассказал агентству, что следственные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве. В пресс-службе «Дагэнерго» уточнили, что обыски проводились из-за деятельности Мухумаева в другой организации.

Ранее сообщалось, что гендиректор ООО «Меандр» Елена Завадская и бенефициар организации Евгений Ярмош получили семь и девять лет колонии общего режима за хищение аванса по контракту на реконструкцию Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. В составе преступной группы они заключили госконтракт на работы, которые не собирались выполнять.

До этого СМИ сообщали о задержании вице-мэра Тулуна в Иркутской области Елены Абрамовой по подозрению в мошенничестве. В здании городской мэрии прошли обыски. Помимо Абрамовой, были задержаны лица, связанные с деятельностью бывшего мэра Юрия Карих.