Мошенники попилили бюджет на реставрацию консерватории и сели Представители ООО «Меандр» получили сроки за хищение аванса по контракту

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Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова

Гендиректор ООО «Меандр» Елена Завадская и бенефициар организации Евгений Ярмош получили семь и девять лет колонии общего режима за хищение аванса по контракту на реконструкцию Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Как сообщили в Следственном комитете РФ, в составе преступной группы они заключили госконтракт на работы, которые не собирались выполнять.

Получив аванс в размере 191 млн рублей, обвиняемые обеспечили перечисление средств на счета подконтрольных контрагентов, похитив их. Кроме того, соучастники легализовали часть похищенной суммы. Для этого они перевели их со счета ООО «Меандр» на счета подконтрольной организации, а также двух индивидуальных предпринимателей, — уточняет СК.

Обоих фигурантов признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Это мошенничество в особо крупном размере и легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Ранее в Москве суд приговорил экс-замминистра просвещения России Марину Ракову к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве. Кроме того, на нее наложили штраф в размере 900 тысяч рублей.

До этого СМИ сообщали о задержании вице-мэра Тулуна в Иркутской области Елены Абрамовой по подозрению в мошенничестве. В здании городской мэрии прошли обыски. Помимо Абрамовой, были задержаны лица, связанные с деятельностью бывшего мэра Юрия Карих.