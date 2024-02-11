Стало известно о психическом расстройстве устроившего взрывы в Элисте «112»: устроивший два взрыва в Элисте мужчина страдал шизофренией

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По данным Telegram-канала «112», что Сергей Данилов, подозреваемый в организации двух взрывов в Элисте, страдал шизофренией. По информации канала, мужчина жил замкнуто, ни с кем не дружил и не общался, поэтому никто не знал о его увлечении сборкой взрывных устройств.

Следователи установили, что Данилов ходил на прием в психологический центр, в котором впоследствии устроил взрыв 10 февраля. Предположительно, возвращаться домой после атаки он не собирался.

Второй взрыв, прогремевший во время обысков дома у подозреваемого 11 февраля, был спланирован и подготовлен заранее, по данным «112». Согласно версии правоохранителей, злоумышленник понимал, что после взрыва в центре к нему придут силовики, и заложил мину с детонатором нажимного действия. В результате подрыва пострадали трое росгвардейцев.

По данным СК, взрыв в элистинском центре «Альтернатива» 10 февраля устроил мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, который пришел на прием в качестве пациента. В ходе общения у него возник конфликт с работником учреждения, после чего мужчина подорвал взрывное устройство, которое пронес с собой в пакете.

Злоумышленник погиб на месте, работника центра и его родственника доставили в больницу. По факту второго взрыва при обысках в доме подозреваемого 11 февраля в СК завели дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.