Стало известно о применении зажигательных боеприпасов ВСУ под Энергодаром ВСУ в марте применяли БПЛА с фосфорными боеприпасами в районе Энергодара

Фото: МО Украины

Во время президентских выборов в РФ в марте украинская сторона применила БПЛА с фосфорными боеприпасами для удара по населенному пункту около города Энергодара в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир подразделения 1197-го полка ВС России. Жертв не было. Минобороны эту информацию не комментировало.​​​​​​

Во время выборов в одном из населенных пунктов был применен дрон с фосфорным боеприпасом. Штуки три прилетело. Обошлось без жертв, — заявил собеседник агентства.

Ряд международных конвенций запрещают фосфорные боеприпасы как имеющие неизбирательное действие и причиняющие чрезмерные повреждения. Оперативные службы Запорожской области также неоднократно заявляли об атаках дронов Вооруженных сил Украины по городу Энергодару и территории Запорожской АЭС.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины увеличили частоту атак химическими боеприпасами на Сватовско-Кременском участке фронта. По его словам, противник использует фосфорные, хлористые, азотистые компоненты, а также неустановленные аэрозоли, обладающие нервно-паралитическим и раздражающим действием. Минобороны России данную информацию не комментировало.​​​​​​