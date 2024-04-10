Стало известно о повреждении двух российских вертолетов в Сибири SHOT: два вертолета Ми-8 повредили в аэропорту Игарка Красноярского края

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Telegram-канал SHOT сообщает о повреждении сразу двух вертолетов Ми-8 в аэропорту Игарка Туруханского района Красноярского края за неделю. По данным канала, в обоих случаях у бортов повреждена хвостовая часть.

Как отмечает канал, вертолет, эксплуатируемый АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги», повредили во время погрузки, когда сотрудник не справился с ручной тележкой со снаряжением для вахтовиков и врезался на ней в хвост воздушного судна.

По данным канала, второй инцидент произошел спустя неделю с вертолетом ООО «Арт Авиа». Канал уточняет, что хвостовую часть ему повредили во время буксировки в ангар.

Ранее сообщалось, что в двигатель самолета Sukhoi Superjet 100 во время посадки в Сочи на высоте 2,8 км засосало чайку. Лайнер удалось посадить в штатном режиме. На борту находилось 83 пассажира. Никто не пострадал.

До этого в США у Boeing 737–800 авиакомпании Southwest Airlines на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Денвера оторвалась обшивка одного из двигателей. Самолет с 135 пассажирами на борту, направлявшимися в Хьюстон, пришлось развернуть через 25 минут после вылета. Обошлось без пострадавших.