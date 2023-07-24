Грузовик подорвался на БПЛА в Рязанской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель грузовика КамАЗ случайно наехал на беспилотник в Рязанской области, в результате чего произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, 62-летний мужчина ехал по проселочной дороге в районе населенного пункта Тюшево. Он не заметил дрон, лежащий на дороге, и наехал на него. Взрывом повредило задние колеса грузового автомобиля.

Отмечается, что водитель также обнаружил еще два беспилотника после того, как вышел из машины. Они лежали в 20 метрах от него. По предварительным данным, БПЛА могли быть изготовлены кустарным способом. В настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента, а также ищет причастных к запуску дронов.

Беспилотный летательный аппарат также был найден на территории деревни Постниково Новомосковского административного округа Москвы. Отмечается, что он рухнул в кусты малины на садовом участке. Дрон вертолетного типа также был обнаружен на кладбище, расположенном в Зеленоградском районе российской столицы. В ходе осмотра устройства выяснилось, что оно не было оснащено взрывпакетом.

Утром 24 июля Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по Москве с применением беспилотников. Жители Юго-Западного и Южного административных округов отмечают, что они слышали взрывы. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, дроны ударили по двум нежилым зданиям, пострадавших нет.