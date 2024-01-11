Заключенные устроили бунт в колонии в Кабардино-Балкарии SHOT: заключенные ИК-3 в Кабардино-Балкарии подожгли камеры в ШИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что заключенные исправительной колонии № 3, расположенной в селе Каменка в Кабардино-Балкарии, взбунтовались из-за недовольства условиями содержания. По данным источников канала, осужденные подожгли два штрафных изолятора. По информации SHOT, беспорядки устроили заключенные, приговоренные к тюремным срокам за разбой, грабеж, кражу и убийство.

Telegram-канал отмечает, что осужденные потребовали послабления режима содержания после того, как их поместили в ШИЗО. Источники SHOT уточняют, что заключенные подожгли матрасы в знак протеста. По информации канала, сотрудники колонии своевременно заметили возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. По данным SHOT, в настоящее время по факту случившегося проводится проверка, зачинщики беспорядков отказались от дачи показаний.

Ранее заключенные устроили бунт в изоляторе временного содержания, расположенном в Адлерском районе Сочи. Они не захотели переезжать в другой город перед новогодними праздниками. Бойцы ОМОНа подавили бунт менее чем за час. Пострадавших среди сотрудников ИВС не было, в произошедшем разбирается прокуратура.