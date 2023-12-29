ОМОН подавил новогодний бунт в сочинском изоляторе SHOT: задержанные устроили бунт в сочинском изоляторе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает о произошедшем в изоляторе временного содержания (ИВС) Адлерского района города Сочи бунте задержанных, которые пытались сорвать свое этапирование в СИЗО Армавира перед Новым годом. По данным канала, сотрудникам ИВС потребовалась помощь бойцов ОМОНа, которые справились с беспорядком менее чем за час.

Как отмечается в сообщении канала, бунт утром 28 декабря устроили 22 задержанных, не захотевших переезжать в другой город перед новогодними праздниками. Канал уточняет, что они стали кричать, стучать по решеткам и сопротивляться полицейским, пытавшимся вывести их из камер.

Авторы канала уточняют, что в итоге в Армавир отправились 11 человек из 47, остальные поедут туда спецэтапом 30 декабря. Канал уверяет, что пострадавших среди сотрудников ИВС нет, в произошедшем разбирается прокуратура.

Ранее пятеро арестантов устроили погром в изоляторе временного содержания в Тобольске. Мужчины разбили камеру видеонаблюдения и лампу, свернули умывальник, подожгли мусор, а потом забаррикадировались в камере, не пуская туда дежурных. Причиной агрессивного поведения стал отказ руководства СИЗО улучшить арестантам условия содержания. Осужденные прибыли в Тобольск неделей ранее из другого изолятора. Они были арестованы за кражу, изнасилование, разбой и грабеж.