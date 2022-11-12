Рогов: наемники из 40 стран воюют за ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Наемники из 40 стран воюют на стороне ВСУ на линии боестолкновения в Запорожской области, заявил член главного совета региона Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По его словам, в местах боевых действий наемных бойцов больше, чем украинских солдат.

Большое скопление иностранных боевиков. Именно на Запорожском направлении они являются лидерами по присутствию. Если совсем недавно мы могли говорить о 34 странах, откуда они приехали, то сегодня это уже свыше 40 стран, — заявил Рогов.

Он уточнил, что большая часть иностранных наемников, воюющих за Киев, это польские военные. Рогов также рассказал о большом присутствии чеченских и грузинских боевиков.

Только польских наемников — представителей легализованных частных военных компаний, а по сути, зачастую кадровых офицеров — прошло по запорожской ЛБС свыше пяти тысяч человек. Также большое количество грузинских боевиков, и очень много чеченоязычных, — добавил Рогов.

Ранее Рогов рассказал о том, что украинская армия усиливает группировку на Запорожском направлении. По его словам, это направление в контексте наступательных действий становится для ВСУ основным. Также, подчеркнул Рогов, оно является очень важным для осуществления провокаций и прощупывания линии обороны.