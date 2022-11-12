Рогов заявил об усилении украинской группировки на Запорожском направлении

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинская армия усиливает группировку на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости член совета администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это направление в контексте наступательных действий становится для ВСУ основным. Также, подчеркнул Рогов, оно является очень важным для осуществления провокаций и прощупывания линии обороны.

Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС, — сказал Рогов.

Член совета администрации Запорожской области добавил, что линия обороны будет укрепляться, учитывая готовность ВСУ бросить максимум сил на прорыв.

Ранее Рогов говорил, что на Запорожском направлении резко увеличилось количество иностранных добровольцев и наемников. По его словам, большая часть иностранцев составляет заградотряды в регионе, в то время как штурмовые отряды состоят из украинцев.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщал, что контингент наемников из Европы, служащих в рядах ВСУ, насчитывает более пяти тысяч боевиков.