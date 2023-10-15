Стало известно, куда пропал лев с золотыми яичками Статую льва с золотыми яичками перенесли на Челябинский тракт

Фото: t.me/inburg

Жители Екатеринбурга нашли пропавшую статую льва с золотыми яичками. Она находится на Челябинском тракте, сообщает Telegram-канал «Интересный Екатеринбург».

Канал отмечает, что напротив фигуры льва дежурит машина с охранниками.

7 октября стало известно о пропаже пятиметровой скульптуры льва с золотыми гениталиями, которая стояла на улице Вайнера в Екатеринбурге. Ранее такой подарок городу преподнесла компания Sima-Land. Пресс-секретарь главы администрации Екатеринбурга Денис Каракулов подчеркнул, что мэр Алексей Орлов не отдавал соответствующих распоряжений.

На улице Вайнера на место исчезнувшей скульптуры льва поставили фигуру львенка с золотыми яичками и надписью: «Папа, а ты где?».

Ранее российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал куском бронзового говна памятник Петру I в центре Москвы. Он предложил убрать скульптуру Зураба Церетели из столицы и перенести за город. По его словам, Москва не заслужила такого некрасивого памятника.

До этого в Москве неизвестный мужчина на Арбате взобрался на статую «Принцесса Турандот», установленную у здания театра имени Е. Б. Вахтангова, и сломал ее. Он попытался встать на голову принцессы, но не удержался и рухнул вниз. При этом часть скульптуры оказалась отколота. В результате падения мужчина получил несколько переломов, его госпитализировали.