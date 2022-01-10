Стало известно, кто может сменить губернатора Оренбургской области

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов может занять пост главы Оренбургской области уже в ближайшее время, пишет URA.RU со ссылкой на источники, близкие к властям региона. Ранее стало известно, что Кузнецов, который покинул пост 15 декабря 2021 года, готовится к переезду в Оренбург.

Была долгая процедура согласования через АП (администрация президента. — NEWS.ru). Существовало некое противостояние мнений и структур. Не все были за кандидатуру Кузнецова, понимая, что [губернатор Оренбургской области Денис] Паслер — тоже весомая политическая фигура. Но в итоге было принято решение поставить в Оренбурге Кузнецова, — сказал собеседник агентства.

При этом второй источник сообщил, что Кузнецов не собирается продолжать политическую карьеру и рассматривает варианты трудоустройства в крупные нефтегазовые компании. Сам чиновник информацию о дальнейшей деятельности агентству не прокомментировал.

В начале декабря 2021 года источники РБК сообщили, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер с высокой вероятностью может подать в отставку. По их данным, Паслер хочет уйти по собственной инициативе, нареканий к его работе нет. Источники не стали комментировать причины ухода, однако заявили, что данный вопрос уже обсуждается в администрации президента.