Умные домофоны помогли россиянам при атаке дронов ВСУ В Елабуге при атаке БПЛА оперативно сработала система оповещения IP-домофонов

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Свыше 816 умных домофонов в Елабуге оперативно среагировали на угрозу атаки украинских БПЛА, автоматически открыв двери подъездов, рассказали в пресс-службе администрации Елабужского района Татарстана. Отмечается, что еще в феврале во входные аппараты ряда домов встроили систему информирования об угрозе беспилотников.

Эти устройства с IP-передатчиками получают сигналы через интернет или локальную сеть по специальному алгоритму. Сначала МЧС передает предупреждение в диспетчерскую службу, затем руководитель исполкома принимает решение об объявлении тревоги, после чего диспетчер активирует аварийный режим, деблокируя входные двери.

По словам местных жителей, система сработала четко — голосовые сообщения были разборчивыми и помогли быстро сориентироваться в экстренной ситуации. Управляющие компании в свою очередь открыли все городские подвалы, которые оборудованы под бомбоубежища. Известно, что Елабуга первой в Татарстане запустила предупреждения об угрозе БПЛА по таким домофонам.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в ночь на 24 апреля успешно перехватили и ликвидировали 87 украинских БПЛА. 45 дронов ВСУ были уничтожены над территорией Крыма, по 10 беспилотников — над Белгородской и Курской областями, еще восемь — над Воронежской областью. По четыре БПЛА ликвидировано в небе над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями. Два дрона были сбиты над территорией Московского региона.