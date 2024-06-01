Стало известно, где рухнули обломки атаковавшего Кубань беспилотника Обломки атаковавшего Краснодарский край беспилотника нашли в станице Раевской

Фото: МО Украины

Обломки одного из украинских беспилотников, которые атаковали Краснодарский край 31 мая, обнаружены в станице Раевской под Новороссийском, сообщается в Telegram-канале городского муниципального центра управления. Военнослужащие собрали части дрона и выставили оцепление у места происшествия. Специалисты обезвредят остатки БПЛА.

31 мая в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевской были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа. В районе раевских бань выставлено оцепление для произведения обезвреживания остатков БПЛА, — говорится в сообщении.

Минобороны России ранее сообщило, что системы ПВО в ночь на 31 мая нейтрализовали 29 беспилотников и пять противокорабельных ракет «Нептун» над Краснодарским краем. Кроме того, над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями было уничтожено по одному дрону.

Тем временем Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудник ДПС из Краснодарского края сбил беспилотник в районе села Владимировка. По информации канала, мужчина заметил дрон в небе, после чего выстрелил по нему из автомата Калашникова. Как пишет Baza, полицейскому понадобилось 11 выстрелов, чтобы сбить беспилотник. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.