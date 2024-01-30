Стали известны подробности убийства женщины и ее дочери таксистом в Сибири Таксист — боец ММА мог убить женщину и ее дочь в Новосибирске после покупки машины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске продолжаются поиски тел 39-летней местной жительницы и ее пятилетней дочери, которых, по предварительным данным, убил боец ММА, сообщает «КП-Новосибирск». По данным следствия, женщина и девочка пропали после покупки автомобиля. 31-летний подозреваемый был задержан на границе Казахстана и Узбекистана, ожидается его экстрадиция в РФ.

Как пишет издание, подозреваемый сознался в преступлении и рассказал, где спрятал тела, однако в указанном месте их не нашли. Знакомая погибшей женщины рассказала, что спортсмен зарабатывал извозом и женщина познакомилась с подозреваемым, когда вызвала такси.

Пару раз он подвез ее до дома, а потом сказал, чтобы она не вызывала машину через приложение, а звонила сразу ему напрямую, — рассказала знакомая убитой.

По ее словам, мужчина был в курсе, что погибшая имела около 2,2 млн рублей и хотела купить автомобиль. Таксист вызвался помочь женщине выбрать машину и предложил себя в качестве посредника. Покупка произошла в середине января. Женщина позвонила соседке, рассказав, что купила машину за 1,5 млн рублей и поставила на нее сигнализацию. После этого она перестала выходить на связь. При этом знакомые женщины обратили внимание, что таксист тоже исчез. Они обратились в полицию, которая установила, что мужчина покинул Россию.

Задержанный подозреваемый признался, что женщину он зарезал, а ее дочь задушил, пишет издание. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Ранее в Казахстане пограничники задержали 31-летнего россиянина, подозреваемого в совершении двойного убийства в России. Мужчина намеревался выехать в Узбекистан.