Подозреваемого в двойном убийстве россиянина задержали в Казахстане Подозреваемого в убийстве матери и дочери в Новосибирске задержали в Казахстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казахстане пограничники задержали 31-летнего россиянина, подозреваемого в совершении двойного убийства на территории РФ, сообщает пресс-служба главка МВД по Новосибирской области. Мужчина намеревался выехать в Узбекистан.

Подозреваемый был объявлен в России в федеральный и межгосударственный розыск в рамках уголовного дела. В настоящее время он находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в РФ.

В ведомстве пояснили, что уголовное дело по статье об убийстве было возбуждено после того, как 23 января в полицию Новосибирска поступило заявление от жительницы Казахстана, которая сообщила, что ее подруга, проживающая в этом городе, перестала выходить на связь. Сотрудники МВД начали розыск и установили, что 39-летняя женщина пропала вместе с пятилетней дочерью после покупки автомобиля стоимостью свыше 1,5 млн рублей. При этом выяснилось, что помощь в приобретении транспортного средства женщине оказывал местный житель, который сразу после сделки уехал из России.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 68-летнюю пенсионерку, заказавшую убийство 42-летнего сына из-за имущественного конфликта. Узнав о готовящемся преступлении, сотрудники столичной полиции инсценировали убийство и задержали женщину, когда она передала «исполнителю» половину от обещанного вознаграждения в размере 1 млн рублей.