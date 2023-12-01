Спали на углях: стали известны подробности спасения рыбаков на Байкале На Байкале рыбаки на сломанном катере спали на углях в 20-градусный мороз

Фото: t.me/mchsburyatia

Спасенные в Бурятии четверо рыбаков, чей катер сломался при шторме на Байкале, были вынуждены спать под открытым небом на углях в 20-градусный мороз, сообщила KP.RU мать одного из мужчин. Поиски пропавших продолжались четыре дня.

Как сообщает издание, четверо жителей бурятского поселка Усть-Баргузин отправились на рыбалку в условиях ухудшающейся погоды. В результате мужчины попали в шторм, у катера сломался мотор, корпус судна обледенел, управлять им стало невозможно. Спасенные рассказали, что около суток дрейфовали на воде, прежде чем им удалось пристать к безлюдному берегу.

С собой у мужчин были спички, немного провизии и наловленной рыбы. Ночевать рыбакам пришлось под открытым небом, разжигая костер и ложась на горячие угли при температуре воздуха ниже −20.

Связаться по телефону невозможно, связи нет. Один из друзей сына <...> сумел связаться по рации. Ребята сказали, где примерно находятся и что у них сломался мотор, — рассказала мать спасенного рыбака.

Как пишет издание, информацию передали спасателям, однако погодные условия не позволяли приступить к поискам. Между тем жители Усть-Баргузина организовали собственную спасательную операцию на двух моторных лодках. Впоследствии погода наладилась — и спасатели заметили с вертолета пришвартованный к берегу катер. Его координаты передали добровольцам на лодках.

В результате мужчин спасли, их жизни вне опасности. Добровольцев, участвовавших в спасении, планируется наградить.

Ранее в Пермском крае двое рыбаков провалились под лед. Об инциденте спасателям сообщил очевидец, водолазы нашли тела погибших.