Стали известны подробности смертельного пожара в доме в Батайске Детские игры с огнем могли стать причиной гибели трех человек в Батайске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожар в жилом доме в городе Батайске Ростовской области, унесший жизни двух детей и их бабушки, мог произойти из-за игр с огнем старшего ребенка, рассказал «КП — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. По его информации, восьмилетний мальчик, немного отстающий в развитии, всегда любил играть со спичками и зажигалками.

Как пишет издание, в частном доме в момент пожара вечером 20 декабря находились 89-летняя прабабушка, 69-летняя бабушка и мальчики возрастом восемь, шесть лет и три года. Спастись смогли только старший ребенок, которого вынесла на улицу его прабабушка. Другая пожилая женщина, после инсульта прикованная к постели, и двое младших детей погибли.

По данным полиции, к трагедии могла привести шалость старшего мальчика, которого «всегда тянуло» к спичкам и зажигалкам. Известно, что год назад он поджег сарай. После этого мать детей лишили родительских прав.

Семья уже давно была в поле зрения соцслужб: мама не работала, выпивала. А после того случая с поджогом ее лишили родительских прав. Сыновей изъяли и поместили в приют, — рассказал источник.

После этого женщина нашла работу, привела дом в порядок и бросила пить. Через год суд восстановил ее в родительских правах. Однако спустя пять дней после воссоединения семьи старший ребенок где-то нашел спички, хотя их от него прятали, и поджег старые вещи в чулане.

Сейчас взрослые члены семьи временно поселены в общежитие, ребенок находится в больнице.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в доме на улице Тургенева. Удалось спасти женщину 1934 года рождения и восьмилетнего ребенка.