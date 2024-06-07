Стала известна личность погибшей актрисы на репетиции в Царском Селе Актриса Анастасия Голикова погибла при опрокидывании понтона в Петербурге

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Анастасия Голикова

При опрокидывании понтона в Царском Селе под Санкт-Петербургом погибла актриса Анастасия Голикова, сообщает «Регнум». По данным издания, 28-летняя артистка была задействована в нескольких постановках театра имени Вахтангова и Театра Наций в Москве.

Голикова была выпускницей Театрального института имени Щукина. В Царском Селе она вместе с коллегами участвовала в репетиции представления, посвященного 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

6 июня пресс-служба музея-заповедника «Царское Село» сообщила, что празднование юбилея со дня рождения Александра Пушкина отменили. Причиной стал инцидент с перевернувшимся понтоном, который закончился гибелью пассажирки. Компания — арендатор площадки планировала провести мероприятие в Екатерининском парке.

Понтон перевернулся накануне при перевозке артистов с одного берега на другой. В результате ЧП погибла одна из участниц театральной труппы, еще трое пострадали. Всего на нем находилось 24 пассажира. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».