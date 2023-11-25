Стали известны детали расправы матери над детьми под Псковом SHOT: Суханова объяснила убийство детей усталостью от ухода за ними

Фото: СК РФ

Обвиняемая в убийстве своих детей жительница Псковской области Дарья Суханова заявила, что задушила троих малышей, потому что устала за ними ухаживать, пишет Telegram-канал SHOT. Суд отправил женщину на два месяца в СИЗО.

По данным следствия, женщина убила двоих сыновей в квартире в Великих Луках. После этого она с двумя другими детьми переехала в частный дом в деревне, где совершила убийство восьмилетней дочери, сообщила пресс-служба СК России.

Как уточняет SHOT, перед первым убийством женщина оставляла детей одних дома на три дня, сама в это время гуляла и распивала спиртное. Вернувшись домой, первым она задушила четырехлетнего сына, закрыв ему рот и нос рукой, когда тот ревел.

Через полторы недели таким же образом она расправилась с годовалым мальчиком. Тела убитых детей она сложила на втором этаже двухъярусной кровати и укутала одеялом, они пролежали там с августа. Третьей погибла восьмилетняя дочка, которая, по словам матери, умерла в начале сентября. Суханова сказала, что тогда девочке стало плохо, но она не стала вызывать врачей. Ее останки нашли на даче в деревне Мокрики. Пятилетнюю дочь женщина не трогала из-за отца ребенка, который старался участвовать в жизни девочки.

Мертвых детей обнаружила бабушка, приехавшая в гости вместе с 12-летним внуком. SHOT пишет, что все дети были от разных мужчин. Сама мать состояла на учете в полиции из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, но в 2020 году ее перестали контролировать, решив, что женщина исправилась.

Ранее СМИ писали, что мать жила с трупами детей, чтобы продолжать получать пособия от государства. По информации SHOT, псковичка скрывала смерть детей от родственников и под разными предлогами не пускала домой свою пожилую мать.