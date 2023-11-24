Стало известно, почему мать из Псковской области жила с трупами детей SHOT: мать из Псковской области жила с трупами детей из-за пособий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать из Псковской области, жившая несколько месяцев с трупами своих детей, скрывала их смерть, чтобы не потерять пособия от государства, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, тела погибших обнаружили бабушка и их старший 12-летний брат.

Как сообщает SHOT, мать три месяца скрывала смерть троих детей не только от государства, но и от родственников. По данным канала, она под разными предлогами не пускала мать-пенсионерку домой и сама ходила к ней в гости. При этом младший сын женщины, которому исполнился год, и вовсе не был нигде зарегистрирован. Она стала скрывать мальчика, как только его родила. При этом утверждается, что она выпивала даже во время беременности.

Напомним, женщину уже задержали, ее подозревают в убийстве троих детей. SHOT пишет, что на допросе она путалась в показаниях: сперва заявила, что ее дети умерли во сне, а после сказала, что заморила их голодом. Ей назначили психиатрическую экспертизу. Правоохранительные органы устанавливают личности мужчин, от которых она рожала.

Ранее бабушка троих детей, которых убила мать в городе Великие Луки Псковской области, рассказала, что нашла их скелеты под одеялами. Своих внуков она обнаружила в съемной квартире и частном доме дочери.