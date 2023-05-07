Стал известен курорт, на который эвакуировали жителей Запорожской области Тысячу жителей из прифронтовой зоны Запорожской области разместили в курортном Бердянске

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Евгений Балицкий и Денис Пушилин

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что первую тысячу жителей из прифронтовых населенных пунктов региона разместили в курортном Бердянске. Автобусы с людьми все еще прибывают в город, написал он в Telegram.

Сегодня выехал на место временного размещения жителей прифронтовых территорий Запорожской области в Бердянске. Первая тысяча человек уже размещена в номерах. Автобусы продолжают прибывать, люди также добираются на своих автомобилях, — отмечается в его сообщении.

Запорожцам помогают разместиться на морском курорте волонтеры из «Единой России», «Юга молодого» и Всероссийского корпуса спасателей.

Все необходимое у людей есть: продукты, место для ночлега, постоянный контакт и консультации специалистов. Очень много детей младшего школьного возраста, груднички, им также обеспечивается досуг и качественный уход, — заверил Балицкий.

По его словам, перемещенным людям должны выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей на человека «как можно быстрее». Вынужденная и временная мера нашла понимание у людей, пребывающих в бодром настроении, заключил руководитель региона.

Ранее глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что перечень прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области, попавших под частичную эвакуацию, могут расширить. Прежде список состоял из 18 субъектов, однако теперь он может быть скорректирован. Рогов заявил об активности авиации НАТО у границ и напомнил о военных учениях в Польше.