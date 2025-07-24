Сразу три поселка в ДНР могут перейти под контроль России в ближайшее время

Сразу три поселка в ДНР могут перейти под контроль России в ближайшее время Марочко: ВС РФ ведут бои за взятие под контроль трех поселков у Редкодуба в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил России, продвигаясь у поселка Редкодуб, ведет бои за взятие под контроль сразу трех населенных пунктов, расположенных в его окрестностях, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, речь идет о селах Карповка, Глущенково и Новый Мир. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Наши войска продолжают развивать успех в районе населенного пункта Редкодуб ДНР. Сейчас ВС РФ сконцентрировали три основных направлений удара в данном районе, — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, российская армия планомерно расширяет плацдарм на левом и правом берегу реки Нитриус, добавил Марочко. Эта река является левым притоком Северского Донца, ее длина составляет 31 километр, а устье расположено напротив села Пришиб в Краматорском районе ДНР.

Ранее Марочко рассказал, что российские бойцы отразили сразу три атаки украинской армии у Торского в ДНР. Это позволило ВС РФ закрепиться в восточной части населенного пункта. Помимо всего прочего, российские войска заняли два километра автодороги, ведущей в Кременную в Луганской Народной Республике, уточнил военэксперт.