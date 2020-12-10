Спрос на новогодние корпоративы в столичном регионе упал на 85%

https://static.news.ru/photo/92ccdd4c-3afe-11eb-a60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за коронавируса губернатор Подмосковья попросил работодателей отказаться от корпоративов, а власти Москвы хоть и разрешили компаниям устраивать вечеринки в офисе или ресторане, но ввели ограничения: праздник должен завершиться не позже 23:00, а число гостей не должно превышать 50 человек. Предприниматель, эксперт в области прокатного и арендного бизнеса Ян Гуламов заявил, что спрос в этом году на площадки в столичном регионе снизился на 80–85%.

По моим оценкам, в этом году спрос на площадки снизился на 80–85%. Многие площадки закрылись, так как спрос очень маленький. Многие площадки испытывают финансовые затруднения. В силу сниженного спроса загрузка в этом году низкая, — сообщил в эфире «Радио 1» Гуламов.

По его словам, в 2019 году площадки на декабрь были расписаны уже с сентября, а сейчас практически любую можно снять день в день — хозяева идут навстречу и готовы обсуждать любые условия.

Большим спросом сегодня пользуются лофты, загородные дома, обогреваемые шатры на улице. Также проводят уличные корпоративы с разными активностями. Рестораны — это традиционно востребованные площадки, но в этом году они наименее востребованы в силу ограничений и по количеству людей, и по времени проведения, — добавил эксперт.

Как писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что чиновники, которые примут участие в новогодних корпоративах, будут уволены, а депутаты — исключены из партии. Из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе на данный момент введён запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января.

В ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению заболевания Аксёнов заявил, что должностные лица и депутаты должны быть для граждан примером выполнения санитарных требований. Кроме того, по словам главы Крыма, динамика с распространением COVID-19 в регионе на данный момент негативная.