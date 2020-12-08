Крымских чиновников будут увольнять за участие в корпоративах

https://static.news.ru/photo/d1a95874-39fa-11eb-abc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что чиновники, которые примут участие в новогодних корпоративах, будут уволены, а депутаты — исключены из партии.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе на данный момент введён запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января. В ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению заболевания Аксёнов заявил, что должностные лица и депутаты должны быть для граждан примером выполнения санитарных требований, передаёт НСН.

Кроме того, по словам главы Крыма, динамика с распространением COVID-19 в регионе на данный момент негативная. За последнюю неделю число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 1797. 48 человек с ранее диагностированным COVID-19 за это время скончались.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заболеваемость коронавирусом в крупных городах России примерно в два раза выше средних показателей по стране. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.